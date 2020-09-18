شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تأهيل محمد صادق وإراحة عمر الوحش بسبب الاجهاد قبل مواجهة انبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران المسائى منذ قليل على الملعب الفرعى لإستاد الإسماعيلية ، ضمن برنامج الاعداد للقاء انبى يوم الأثنين القادم باستاد بتروسبورت ، فى إطار منافسات الجولة الــ28 لمسابقة الدورى الممتاز ، المران بدأ بمحاضرة عقدها المدير الفنى ريكاردو وجهازه المعاون مع اللاعبين ، قبل أن يشمل على تقسيمة مطولة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية.

شهد المران حضور المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ، وعلى هامش المران ، واصل محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وفضل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اراحة عمر الوحش ارتكاز وقائد الفريق من خوض المران المسائى ، يأتى ذلك ، لشعوره ببعض الاجهاد حيث خاض بعض التدريبات الخفيفة خشية تعرضه لأية إصابة.

ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود لاعبه أسامة إبراهيم أمام الفريق البترولى بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة بعدما حصل على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى التى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد فى الجولة 26 للمسابقة.

وعبر البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن رضاه عن أداء اللاعبين برغم التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الــ27 بمسابقة الدورى المحلى، وأضاف ريكاردو فى تصريحات عقب اللقاء "روح اللاعبين اعتبرها من أهم المكاسب، بجانب مشاركة اكثر من لاعب كانوا خارج الحسابات فى الفترة الماضية".

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وواصل، اللاعبون بدأو فى استيعاب جانب من خططى، ومع الوقت سيظهر ذلك على النتائج بشكل إيجابى خلال الفترة المقبلة"، واستكمل مدرب الإسماعيلى "معدل أعمار اللاعبين جيد للغاية هم فقط يحتاجون لمزيد من الانسجام، سأسعى خلال الفترة المقبلة لعلاج الأزمة الأهم للفريق وهو غياب الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على مجريات اللعب.

واختتم ريكاردو حديثه قائلا "لدينا أمور مهمة هذا الموسم وهو تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى واعد الجماهير بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما الموسم الجديد".

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ27 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة الـ48 فى المركز الثالث للدورى، كما يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 31 فى المركز العاشر بجدول الدورى .

تقدم الإسماعيلى فى الدقيقة 7 عن طريق محمد سمير لكن نجح المقاولون فى إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 42 عن طريق أحمد الشيمى.