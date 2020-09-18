أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020 شهدت العديد من الاحداث الهامة التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بشكل عام وبين جدران القلعة الحمراء بصفة خاصة وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:
الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام المقاصة..عودة ياسر إبراهيم ودخول حارس صاعد
أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري ، وتضم القائمة 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
إنتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد ، وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية ، كما إنتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها ، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
الاهلي يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" لاعبيه قبل لقاء المقاصة
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز ، ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.
اقترب النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، من مُغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لرغبة المارد الأحمر فى ضم صفقتين أجنبيتين لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، ويبحث مسئولو القلعة الحمراء حالياً ضم ثنائى أجنبى هما بنسبة كبيرة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى والجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى أو مهاجم أجنبى آخر، لذا سيكون الأهلى مُطالب بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب خلال ميركاتو الصيف الجاري.
يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التراجع عن خطة اللعب بمهاجمين فى مباراة المقاصة غداً، السبت، واستقر على اللعب بمهاجم وحيد هو السنغالى آليو بادجى بنسبة كبيرة، ورغم أن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو اللعب بمهاجم وحيد بعدما دفع فايلر فى مباريات كثيرة خاضها الفريق مؤخراً بثنائى هجومى مكوّن من بادجى ومروان محسن إلا أن المدرب السويسرى سيحسم الجدل خلال مران اليوم ويُحدد مهاجم الفريق فى مباراة الغد ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى والتى يحتاج فيها الأهلى للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى رسمياً.
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