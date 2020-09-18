أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020 شهدت العديد من الاحداث الهامة التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية المصرية بشكل عام وبين جدران القلعة الحمراء بصفة خاصة وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام المقاصة..عودة ياسر إبراهيم ودخول حارس صاعد

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري ، وتضم القائمة 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.