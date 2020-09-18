شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزز تفوقه على بايرن ميونخ بعد حصد اللقب "42" فى الأكثر تتويجاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن المنافسة المحلية التى تشهد تفوقاً ملحوظاً للنادى الأهلى بمسابقة الدورى العام، عزز المارد الأحمر تفوقه على المستوى العالمى بعد حصوله علي لقب الدورى رسميا عقب خسارة الزمالك أمام أسوان اليوم في الجولة الـ 28 للدورى، فى صدارة قائمة أكثر أندية العالم تتويجاً بالبطولات في القرن الـ21،

الأهلى قبل مباراة اسوان والزمالك اليوم كان يحتل بالفعل قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بالبطولات المحلية والقارية منذ مطلع الألفية الجارية، برصيد 41 بطولة، وهو الرقم الذى كاد عملاق ألمانيا بايرن ميونخ، الوصول إليه بعد تتويجه مؤخراً ببطولة دورى أبطال أوروبا، ليرفع رصيده من البطولات إلى 40 بطولة، وتبقت بطولة واحده تفصله عن صدارة الأهلى، وبعد حسم الفريق الأحمر لمباراة اليوم ومعها بطولة الدورى رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، عزز الأهلى من صدارته لقائمة الأكثر تتويجاً برصيد 42 بطولة منذ مطلع الألفية.