طارق يحيى: الزمالك لعب أمام أسوان بتشكيل اضطراري.. ولا تعليق على التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
تحدث طارق يحيى، المدير الفني لفريق الزمالك، عن أسباب خسارة فريقه على يد أسوان، بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري
وأضاف يحيى في تصريحات عقب مباراة أسوان، أن الفريق يعاني من غياب ٧ لاعبين أساسيين في مباراة اليوم بسبب الاصابات المختلفة.
وتابع:" واجهت فريق أسوان بتشكيل اضطراري ، وهناك ضغط مباريات كبير الأمر الذي يؤدي إلى اصابة اللاعبن في الإحماء".
وأوضح، أنه خلال الفترة المقبلة سيعمل مع اللاعبين على بعض الأمور، وأكمل حديثه:" ملحقناش اصلا نعمل حاجة".
وأشار إلى أنه يرفض الحديث عن الأمور التحكيمية، لافتا أن هناك لقطة يرغب في القاء الضوء عليها حين قام مساعد الحكم بإبلاغ الحكم أن اللاعب رقم ٥ يجب منحه انذار ثاني وطرد وللاسف لم يستمع له.
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