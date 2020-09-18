عبر قناة الزمالك.. فاروق جعفر ينتقد طارق يحيى بعد الهزيمة أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
انتقد فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، المدرب المؤقت للفريق طارق يحيى بعد الخسارة أمام أسوان في الدوري بهدف نظيف.
وعبر قناة الزمالك قال فاروق جعفر :"الزمالك أفضل فريق حالياً، لكن التشكيل الذي بدأ به طارق يحيى لم يكن موفقاً".
وتولى طارق يحيى مهمة المدير الفني مؤقتاً بعد رحيل باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق عن طريق فسخ العقد ببند الشرط الجزائي.
وأضاف جعفر :"لو كنت مدرباً للزمالك لدفعت بتشكيل مختلف تماماً، كان يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات".
وأنهى جعفر :"لا يصح أن يلعب الزمالك أمام أسوان برباعي في الهجوم جميعهم على خط واحد، وذلك بعد إجراء التغييرات على تشكيل بداية المباراة".
يُذكر أن الزمالك شكّل لجنة لاختيار مدير فني أجنبي مكونة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف، والثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور.
وأعلن رئيس الزمالك أنه يفاضل بين الرباعي كالديرون وباتشيكو وجروس وفيريرا لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
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