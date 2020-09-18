كشري: كنت أريد تسجيل هدف ثاني في الزمالك.. وعانيت من الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، إنه لعب على تحقيق الفوز أمام الزمالك، لافتًا إلى أنه كان يهدف لتسجيل هدف ثاني في شباك المنافس.

فريق أسوان استطاع أن يحقق انتصارًا تاريخيًا على حساب الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

وعقب المباراة، خرج كشري في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، قائلاً، إنه كان لديه اليقين في تحقيق الفوز على الزمالك والذي يعتبر تاريخي نظرًا لعدم تحقيق أسوان أي انتصار على الأبيض خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

وأضاف المدير الفني لفريق أسوان :"حاولت تسجيل هدف ثاني في شباك الزمالك وضرب خطوط دفاعهم من خلال إغلاق المساحات واللعب على المرتدات".

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وأكمل :"كان لديّ اليقين في تحقيق الفوز، ولعبت على فرصة 50% 50% أمام الزمالك".

وأنهى :"سنغلق مباراة الزمالك ونبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الجونة".

وأصبح أسوان في الترتيب التاسع برصيد 34 نقطة ليكون على بعد ثلاث نقاط من الاتحاد السكندري صاحب المركز السادس.

في المقابل، توقف رصيد الزمالك عند 52 نقطة ليصبح على بعد 20 نقطة من الأهلي والذي حسم الدوري للموسم الخامس على التوالي بصورة رسمية عقب هزيمة غريمه في مباراة اليوم.