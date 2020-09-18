الخامس تواليًا.. الأهلي يحقق رابع أكبر سلسلة تتويج في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حقق الأهلي رابع أكبر سلسلة تتويج متتالي ببطولة الدوري في تاريخ النادي، بعدما تمكن من حسم البطولة الخامسة على التوالي بخسارة الزمالك أمام أسوان في الجولة الـ28 من دوري we المصري.

وضمن الأهلي عدم إمكانية وصل إي فريق إلى 72 نقطة التي يمتلكها الفريق حاليًا، حيث توقف الزمالك عند 52 نقطة - تم خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي - ومتبقي له 6 مباريات فقط.

ونجح الأهلي بذلك في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، وتعد تلك رابع أكبر سلسلة تتويج متتالي، بعدما حصل على اللقب قبل ذلك 9 مرات متتالية، ثم ثمانية مرات، وسبع مرات.

واستطاع الأهلي أن يفوز على التوالي في العديد من المناسبات، وبخلاف ذلك كان قد حقق لقب الدوري 4 مرات متتالية خلال الفترة من 1978-1979 إلى 1981-1982، وحققه أيضًا 3 مرات متتالية خلال الفترة من 1974-1975 وحتى 1976-1977.

ويعد سلسلة التتويج المتتالي الوحيد التي لم يحققها الأهلي بداية من الرقم 2 إلى 9 بطولات متتالية، هو الرقم 6.

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وأتت أكبر سلاسل التتويج للأهلي كما يلي:

- حقق الأهلي لقب الدوري 9 مرات متتالية، في أول 9 مواسم لعبت من المسابقة، خلال الفترة من 1948-1949، وحتى 1958-1959.

- حقق الأهلي لقب الدوري 8 مرات متتالية خلال الفترة من 2004-2005، وحتى 2013-2014.

- حقق الأهلي لقب الدوري 7 مرات متتالية خلال الفترة من 1993-1994، وحتى 1999-2000.

- حقق الأهلي لقب الدوري 5 مرات متتالية خلال الفترة من 2015-2016 مستمرة حتى الآن.