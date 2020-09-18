أبو تريكة: "الكل يعيش الوهم.. والأهلي يكسب الدوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: احتفل محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي المعتزل بتتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه. وعبر حسابه على تويتر غرد أبو تريكة :"يعني إيه الدوري المصري؟ الكل يعيش الوهم، والاهلي ياخد الدوري، مبروك يا أهلي الدوري رقم 42". Advertisements وخسر الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي ليهدي النادي الأهلي بطولة الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمتصدر. وحصد الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه من أصل 61 بطولة مكتملة بنسبة نجاح 68.8%، محققاً رقماً قياسياً غير مسبوق. يُذكر أن النادي الأهلي يستعد للاحتفال بالدوري في مباراة مصر للمقاصة المقرر إقامتها مساء السبت في الجولة 28 بالمسابقة.

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