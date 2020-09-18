بعد التتويج رسميًا.. خماسي الأهلي "سنة أولى دوري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي، بطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه بعد خسارة منافسه الزمالك بهدف دون رد على يد أسوان في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.

الأهلي كان أن يتوّج باللقب لولا تعثره في الجولة الماضية من خلال التعادل السلبي الذي تحقق على حساب الاتحاد السكندري، ليكون الفريق الأحمر مطالبًا بنقطة واحدة خلال مباراة مصر المقاصة والتي ستقام غدًا السبت، إلا أن سقوط الزمالك ساهم في إنهاء المنافسة رسميًا ليتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري للموسم الخامس تواليًا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، في المقابل تواجد الزمالك في الترتيب الثاني برصيد 52 نقطة ليكون الفارق 20 نقطة قبل نهاية البطولة المحلية بست جولات.

وشهد حسم الأهلي للقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، تتويج 5 لاعبين لأول مرة بالقميص الأحمر هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمود متولي، أليو ديانج، أليو بادجي ومحمد مجدي "قفشة".

- محمود عبد المنعم "كهربا"

انتقل كهربا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري، قادمًا من ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.

البالغ من العمر 26 عامًا شارك مع الأهلي في 7 مباريات فقط هذا الموسم ببطولة الدوري، سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية

أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي جمعتهما في الإمارات.

جاءت أول مشاركات كهربا بالقميص الأحمر لمدة 22 دقيقة أمام اف سي مصر في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المحلي، والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-1.

نادي طنطا، شهد توقيع أول أهداف كهربا بقميص الأهلي، حيث سجل هدفين وصنع آخر في المباراة التي شهدت فوز الفريق الأحمر بخماسية دون رد.

شارك صاحب الـ26 عامًا أيضًا أمام كل من المقاولون العرب، بيراميدز، طلائع الجيش، المصري والإسماعيلي.

لاعب الزمالك السابق، لم يسبق له التتويج ببطولة الدوري مطلقًا، وتعد تلك المرة هي الأولى في تاريخه.

- محمود متولي

انضم متولي، إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادمًا من الإسماعيلي.

خاض لاعب الدراويش السابق، 10 مباريات فقط مع الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم، وجاءت أولى مشاركاته أمام مصر للمقاصة في الجولة الـ11 من منافسات البطولة.

البالغ من العمر 27 عامًا تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام أسوان بالجولة العشرين من البطولة، ليغيب منذ ذلك الحين عن دعم فريقه في المباريات الرسمية.

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لم يسبق لمتولي التتويج ببطولة الدوري رفقة الإسماعيلي، وحصل على بطولة السوبر المحلي مع الأهلي 18/19.

- أليو ديانج

اللاعب المالي، انضم إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادمًا من مولودية الجزائر.

بدأ ديانج أول مبارياته بالدوري مع الأهلي أمام وادي دجلة في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

تطور أداء لاعب وسط الأهلي مباراة تلو الأخرى، وبات أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.

البالغ من العمر 22 عامًا، شارك مع الأهلي في 18 مباراة بالدوري (سجل هدفًا وصنع آخر).

لم يسبق لديانج التتويج بأي بطولة، وتعد بطولة الدوري هي الأولى في مسيرة اللاعب المالي.

- أليو بادجي

انضم اللاعب السنغالي إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 19/20، قادمًا من رابيد فيينا النسماوي.

11مباراة شارك بها بادجي مع الأهلي بالدوري، وكان الظهور الأول أمام بيراميدز في المباراة التي حسمها الأهلي بنتيجة 2-1.

وسجل البالغ من العمر 22 عامًا 4 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة.

- محمد مجدي "قفشة"

قفشة، أحد المنضمين الجدد إلى كتيبة الأهلي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من بيراميدز.

ظهر قفشة بالقميص الأحمر خلال 24 مباراة في بطولة الدوري، سجل 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

قفشة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها فايلر مدرب الأهلي سواء في بداية اللقاء أو كبديل.

سبق لقفشة الحصول على بطولة السوبر المصري 18/19 رفقة الأهلي، وتعد بطولة الدوري تلك هي الأولى في تاريخ اللاعب