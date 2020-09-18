بعد التتويج رسميًا.. خماسي الأهلي "سنة أولى دوري"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:
حقق الفريق الأول بالنادي الأهلي، بطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه بعد خسارة منافسه الزمالك بهدف دون رد على يد أسوان في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.
الأهلي كان أن يتوّج باللقب لولا تعثره في الجولة الماضية من خلال التعادل السلبي الذي تحقق على حساب الاتحاد السكندري، ليكون الفريق الأحمر مطالبًا بنقطة واحدة خلال مباراة مصر المقاصة والتي ستقام غدًا السبت، إلا أن سقوط الزمالك ساهم في إنهاء المنافسة رسميًا ليتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري للموسم الخامس تواليًا.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، في المقابل تواجد الزمالك في الترتيب الثاني برصيد 52 نقطة ليكون الفارق 20 نقطة قبل نهاية البطولة المحلية بست جولات.
وشهد حسم الأهلي للقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، تتويج 5 لاعبين لأول مرة بالقميص الأحمر هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، محمود متولي، أليو ديانج، أليو بادجي ومحمد مجدي "قفشة".
- محمود عبد المنعم "كهربا"
انتقل كهربا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري، قادمًا من ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.
البالغ من العمر 26 عامًا شارك مع الأهلي في 7 مباريات فقط هذا الموسم ببطولة الدوري، سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية
أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي جمعتهما في الإمارات.
جاءت أول مشاركات كهربا بالقميص الأحمر لمدة 22 دقيقة أمام اف سي مصر في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المحلي، والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 3-1.
نادي طنطا، شهد توقيع أول أهداف كهربا بقميص الأهلي، حيث سجل هدفين وصنع آخر في المباراة التي شهدت فوز الفريق الأحمر بخماسية دون رد.
شارك صاحب الـ26 عامًا أيضًا أمام كل من المقاولون العرب، بيراميدز، طلائع الجيش، المصري والإسماعيلي.
لاعب الزمالك السابق، لم يسبق له التتويج ببطولة الدوري مطلقًا، وتعد تلك المرة هي الأولى في تاريخه.
- محمود متولي
انضم متولي، إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادمًا من الإسماعيلي.
خاض لاعب الدراويش السابق، 10 مباريات فقط مع الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم، وجاءت أولى مشاركاته أمام مصر للمقاصة في الجولة الـ11 من منافسات البطولة.
البالغ من العمر 27 عامًا تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام أسوان بالجولة العشرين من البطولة، ليغيب منذ ذلك الحين عن دعم فريقه في المباريات الرسمية.
لم يسبق لمتولي التتويج ببطولة الدوري رفقة الإسماعيلي، وحصل على بطولة السوبر المحلي مع الأهلي 18/19.
- أليو ديانج
اللاعب المالي، انضم إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادمًا من مولودية الجزائر.
بدأ ديانج أول مبارياته بالدوري مع الأهلي أمام وادي دجلة في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.
تطور أداء لاعب وسط الأهلي مباراة تلو الأخرى، وبات أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق.
البالغ من العمر 22 عامًا، شارك مع الأهلي في 18 مباراة بالدوري (سجل هدفًا وصنع آخر).
لم يسبق لديانج التتويج بأي بطولة، وتعد بطولة الدوري هي الأولى في مسيرة اللاعب المالي.
- أليو بادجي
انضم اللاعب السنغالي إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 19/20، قادمًا من رابيد فيينا النسماوي.
11مباراة شارك بها بادجي مع الأهلي بالدوري، وكان الظهور الأول أمام بيراميدز في المباراة التي حسمها الأهلي بنتيجة 2-1.
وسجل البالغ من العمر 22 عامًا 4 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة.
- محمد مجدي "قفشة"
قفشة، أحد المنضمين الجدد إلى كتيبة الأهلي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من بيراميدز.
ظهر قفشة بالقميص الأحمر خلال 24 مباراة في بطولة الدوري، سجل 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.
قفشة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها فايلر مدرب الأهلي سواء في بداية اللقاء أو كبديل.
سبق لقفشة الحصول على بطولة السوبر المصري 18/19 رفقة الأهلي، وتعد بطولة الدوري تلك هي الأولى في تاريخ اللاعب
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