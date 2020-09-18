مشادة بين لاعبي الزمالك وأسوان بعد نهاية المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
وقعت مشادة، مساء اليوم الجمعة، بين لاعبي الزمالك وأسوان عقب إنتهاء المباراة بين الفريقين، التي خسرها الفريق الأبيض بهد دون رد.
وتدخل مدحت عبدالهادي، المدرب المساعد لفريق نادي الزمالك، لإنهاء الاشتباك بين اللاعبين.
وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند 52 نقطة (بخصم 3 نقاط) ليبتعد عن صدارة الأهلي بفارق 20 نقطة، مع تبقي 18 نقطة متاحة فقط للزمالك في الجولات الست الأخيرة.
وتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على استاد القاهرة الدولي.
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