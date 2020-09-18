كارتيرون يخسر في الظهور الأول مع التعاون بدوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هُزم نادي التعاون السعودي، بهدف نظيف أمام نظيره برسبوليس الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف فريق برسيوليس في المباراة لاعبه بشار سن في الدقيقة 48 من ركلة جزاء ليرفع ناديه رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة بدلاً من التعاون الذي توقف رصيده عند النقطة 6 في المركز الثاني.

وشهدت المباراة قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فريق التعاون فنياً من مقاعد البدلاء.

وكان كارتيرون قد وصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، يوم أمس الخميس؛ حيث وقع عقود تدريبه للتعاون.