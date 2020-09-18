بديل كارتيرون.. الزمالك يكشف تطورات ملف المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية والمكلفة باختيار المدير الفني الأجنبي الجديد سوف تجتمع غدًا السبت.

وأضاف إسماعيل يوسف في تصريحات عبر قناة "الزمالك" الجمعة، أن اللجنة سوف تجتمع غدًا السبت مع مرتضى منصور للاستقرار على المدرب الأجنبي الجديد.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإعلان عن المدير الفني الجديد سوف يكون خلال 48 ساعة.

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ولفت عضو مجلس الزمالك، أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة خارج الحسابات لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كشف في الساعات الماضية، أن اختيار المدرب الجديد ينحصر بين الرباعي جوسفالدو فيريرا وجايمي باتشيكو وجابريل كالديرون وكريستيان جروس.

وقرر مرتضى منصور في وقت سابق تشكيل لجنة ثلاثية بين أحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة لاختيار المدرب الجديد.

جدير بالذكر أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن الزمالك في الفترة الماضية لقيادة التعاون السعودي، ليتولى طارق يحيى الإدارة الفنية بصورة مؤقتة.