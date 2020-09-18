أسوان يتخطى الزمالك بشق الأنفس .. ويُهدي الدوري للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق اسوان فوزا صعبا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق سجل ابراهيم جلال.

وبتلك النتيجة، توج النادي الأهلي ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على استاد القاهرة الدولي.

وتجمد رصيد الزمالك عند 52 نقطة (بخصم 3 نقاط) ليبتعد عن صدارة الأهلي بفارق 20 نقطة، مع تبقي 18 نقطة متاحة فقط للزمالك في الجولات الست الأخيرة.

واقترب أسوان من البقاء في الدوري رسمياً بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع بعدما حقق الانتصار الثامن خلال 28 لقاء خاضه حتى الآن.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

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خط الدفاع: إسلام جابر، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسام أشرف.

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى محمد.

ملخص المباراة

وكاد يفتتح فريق أسوان التسجيل مبكرا في الدقيقة، بعد عرضية من الجانب الأيمن لولا تدخل الحارس محمود جنش ليبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سجل ابراهيم جلال الهدف الأول لفريق اسوان، بعد عرضية خلف مدافعي الزمالك حولها برأسه في شباك الحارس جنش.

وفي الدقيقة 59 أجرى طارق يحيى تبديل ثنائي لفريق الزمالك بدخول حازم إمام و عمر السعيد بدلا من مصطفى فتحي وحسام أشرف.

وحاول اللاعب إمام عاشور استغلال سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 76، لكنها لم تجد طريقها إلى المرمى.

وفي الدقيقة88 كاد يسجل الزمالك هدف التعادل عن طريق مصطفى محمد، بعد عرضية من حازم إمام حولها اللاعب برأسه لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق أسوان.