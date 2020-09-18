حقق فريق النصر السعودي فوزاً هاماً علي سباهان الايراني بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا. انهي الفريق النصراوي المباراة في الشوط الأول بهد أن تقدم بهدفين متتاليين في الدقيقتين 32، 41 عن طريق عبد الله مادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله. الله. ونجح الفريق السعودي في الحفاظ علي النتيجة وحسم نقاط المباراة الثلاثة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق النصر الي 10 نقاط يتصدر بها مجموعته بينما توقف رصيد الفريق الايراني عند 3 نقاط فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يسقط سباهان الايراني بثنائية ويتصدر مجموعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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