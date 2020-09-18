الزمالك يسقط لأول مرة في تاريخه أمام أسوان ويهدى الدرع مبكر للأهلي

فجر فريق أسوان المفاجأة محققا أول فوز على الزمالك في التاريخ بهدف نظيف بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ28 للدوري الممتاز، ويهدى الأبيض مبكرا درع الدوري لمنافسه التقليدي الأهلي قبل نهاية المسابقة بستة جولات.

توقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسوف يخصم من رصيده 3 نقاط مع نهاية الموسم، ولن يشفع له الفوز في اللقاءات الستة المقبلة لإستعادة الدرع ولو خسر الأهلي "72 نقطة "كل مبارياته المقبلة.

بينما رفع أسوان رصيده الى 34 نقطة وصعد للمركز التاسع،أحرز هدف أسوان إبراهيم جلال برأسه وسط دفاع أبيض مفتوح ومكشوف في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، حاول الزمالك في الشوط الثاني ادراك التعادل دون جدوى.

الشوط الأول

بدأ الفريق الأسواني مهاجما ونجح جنش في إنقاذ هجمة أقرب للتهديف في حلق المرمى بقدمه ولو تخطته الكرة لشكلت خطورة وتهديف محقق.

يرد الزمالك من خلال امام عاشور وحسام أشرف وأسامة فيصل ومصطفى فتحي وبقت اللمسة الأخيرة هي المشكلة خاصة مع يقظة رباعي الدفاع الأسواني المكون من محمد جابر ومحمود نعيم وطارق أبو العز وإبراهيم جلال.

جاءت محاولات ظهيري جنب الزمالك دون المستوى مما

أضعف من المحاولات الهجومية للفريق الأبيض.

فشل مصطفى محمد في استغلال إحدى العرضيات بسبب عدم التمركز الجيد وسهل ذلك من مهمة دفاع المنافس.

هدأ رتم اللقاء وتمركزت الكرة في منتصف الملعب مما سهل من مهمة الدفاع في الفريقين.

ويمرر خالد القاضي لكريم الطيب عرضية بعيدة عن اي رأس أسوانية قادمة من الخلف داخل منطقة جزاء شبه خالية.

كاد يسجل مصطفى محمد هدفا من أجمل الأهداف من تمريرة بينية خلف دفاع اسوان لمصطفى فتحي على قدم محمد داخل منطقة الجزاء ،يسدد مباشرة" تقلش" بشكل غريب.

هدف غريب وعجيب

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في الدقيقة 46 ومن كرة طولية من هيثم الفيل داخل منطقة جزاء الزمالك على رأس إبراهيم جلال وأول مرة أشاهد مهاجم بينطق على دماغه الكرة مرتين الأولى يلم الكرة برأسه والثانية يضعها من فوق الحارس"جنش" والدفاع شاهد ماشافش حاجة.. لارقابة ولا تغطية ولا تمركز ولا أي حاجة..!!

هدف لاتشاهده إلا في الوديات أو في الدورات

الصيفية بمراكز الشباب..!!

يعترض لاعبو الزمالك على إيه متعرفش المهاجم خد الكرة على رأسه ولا تسلل ولا حد ضغط عليه ولا احتك بحد..!! ربما اعتراض دفاعي لحفظ ماء الوجه..!

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني مهاجما ، وبرأسه مصطفى محمد ويمسك الحارس مسعد عوض على مرتين ويرد طارق أبو العز ويبعد بصعوبة جنش على مرتين.

يجري كشري عدة تغييرات بنزول أوميد أـوكري ومصطفى دويدار وكان قد فع بأحمد عامر في الشوط الأول في تغيير إضطراري لإصابة المهاجم محمد اسماعيل، في المقابل دفع طترق يحي بحازم امام وعمر السعيد بجانب كاسونجو بدلا من أحمد عيد.

يتألق مصطفى محمد وبرأسه أيضا يبعد الكرة بصعوبة الحارس مسعد عوض الكرة التي كانت في طريقها الى داخل المرمى بالقرب من القائم من الداخل.

يواصل الزمالك ضغطه ويستلم امام عاشور الكرة ويسدد قوية بجوار القائم تليها فرصة جديدة لحازم امام لم يستغل خطأ الحارس مسعد عوض وتخرج الكرة الى الأوت.

يلعب كريم بامبو بدلا من أسامه فيصل في محاولة من طارق يحي لإدراك التعادل.

كاد يسجل كاسونجو بعد استلام جيد ومراوغةجيدة داخل منطقة الجزاء تضرب في الدفاع الى الركنية تليها عرضية من حازم امام على رأس مصطفى محمد بجوار القائم مباشرة واخرى عرضية داخل المنطقة برأسه تضرب في الشبكة من الخارج.

كاد يسجل اسوان هدفين في الدقائق الأخيرة واهدر مهاجموه فرصتين بغرابة من اوكري واحمد عامر.