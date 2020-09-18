التعاون السعودي يخسر أمام بیرسبولیس الإيراني بهدف في دوري ابطال اسيا

خسر فريق التعاون السعودي أمام نظيره بیرسبولیس الإيراني بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المدينة التعليمية في ختام مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا . أبطال آسيا . سجل الهدف اللاعب بشار بنيان في الدقيقة 49 من ركلة جزاء . كانت مباراة الجولة الثالثة قد شهدت فوز بیرسبولیس بهدف دون رد أيضا ليحقق الفوز الثاني على التوالي أمام التعاون ويخطف منه صدارة المجموعة . دون رد أيضا ليحقق الفوز الثاني على التوالي أمام التعاون ويخطف منه صدارة المجموعة . بهذا الفوز رفع الفريق الإيراني رصيده إلى 7 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد التعاون عند 6 نقاط في المركز الثاني .

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