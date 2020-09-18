النصر السعودي يهزم سيباهان الإيراني بهدفين في دوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر السعودي فوزا مهما أمام فريق سيباهان الايراني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري ابطال آسيا.
سجل الهدفين كل من عبدالله مادو في الدقيقة 32 و عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 41 .
كان النصر قد حقق الفوز في اللقاء الأول بهدفين دون رد .
بهذا الفوز رفع النصر رصيدهإلى 10 نقاط ينفرد بها بصدارة المجموعة وبفارق 5 نقاط عن السد القطري صاحب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط .
بينما تجمد رصيد فريق سيباهان عند 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بينما يتزيل ترتيب المجموعة العين الإماراتي برصيد نقطة واحدة.
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