ميسي وديبالا في قائمة الأرجنتين امام الإكوادور وبوليفيا

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة منتخب بلاده لمواجهة منتخبي الإكوادور وبوليفيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية. وضمت القائمة في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - خوان موسو - أوجستين ماركيزين خوان موسو - أوجستين ماركيزين خط الدفاع: خوان فويث - رينزو سارابيا - جيرمان بيتزيلا - ليوناردو باليردى - نيكولاس أوتامندى- نيهين بيريز - والتر كانيمان- Advertisements نيكولاس تاجليفيكو - ماركوس أكونيا نيكولاس تاجليفيكو - ماركوس أكونيا خط الوسط: ميدينا - باريديس- رودريجيز - رودريجو دى بول - بالاسيوس - لو سيلسو- دومينيجز والهجوم: ليونيل ميسى- باولو ديبالا - أوكامبوس- جونزاليس- مالكليستر - أليخاندرو جوميز - خواكين كوريا- ألاريو - لاوتارو مارتينيز - جيوفانى سيميونى- بافون

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