انتهى الشوط الأول من مباراة التعاون السعودي مع بیرسبولیس الإيراني بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستادالمدينة التعليمية في ختام مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .
يلعب التعاون المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويسعى للثأر من هزيمته أمام بیرسبولیس 0-1، في المباراة السابقة حيث يحتل الفريق الإيراني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر التعاون السعودي يتعادل مع بیرسبولیس الإيراني سلبيا في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.