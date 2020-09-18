التعاون السعودي يتعادل مع بیرسبولیس الإيراني سلبيا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة التعاون السعودي مع بیرسبولیس الإيراني بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد

المدينة التعليمية في ختام مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .

يلعب التعاون المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويسعى للثأر من هزيمته أمام بیرسبولیس 0-1، في المباراة السابقة حيث يحتل الفريق الإيراني المركز الثالث برصيد 4 نقاط.