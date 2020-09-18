يقدم موقع الوفد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بث مباشر اليوم بتاريخ 18-09-2020 في الدوري الالماني ، افتتاح الدوري الالماني للموسم الجديد 2020-2021 مساء اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر في قمة مباريات الاسبوع الاولي للدوري ، مباراة بايرن ميونخ وشالكه والتي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب اليانز ارينا معقل نادي بايرن ميونخ وهو الذى سوف يستضيف المواجهة الاولي للموسم الجديد على ارضية ملعبه ، وذلك في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الالماني من حامل اللقب للموسم الماضي نادي بايرن ميونخ بطل الثلاثية ، وسوف تبدا اليوم مباراة بايرن ميونخ وشالكه في تمام الساعة التاسعه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وشالكه

بايرن ميونخ هو الذى يعد افضل فريق في اوروبي للموسم الماضي وذلك بعد ان حقق الفريق لقب دوري ابطال اوروبا من امام خصمه فريق باريس سان جيرمان وقد كان اللقب الثالث نادي بايرن

-مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بث مباشر اليوم بدون تقطيع "شاهد من هنا"

-مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بث مباشر اليوم بدون تقطيع "شاهد من هنا"

-مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بث مباشر اليوم بدون تقطيع "شاهد من هنا"

ميونخ للموسم ، وبعد هذا الموسم المميز جدا لنادي البايرن سوف يدخل الموسم الجديد وذلك من اجل الحفاظ على اللقب التي حققها وسوف يكون اللقب الاصعب هو دوري ابطال اوروبا ، ولكنه اليوم سوف يخوض اول مباراة له في الدوري الالماني للموسم الجديد في افتتاح الموسم على ارضية ملعبه من امام خصمه فريق شالكه وهو اليوم يريد ان تكون البداية قوية له بالحصول على الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

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موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكه

بينما فريق شالكه يدخل ضيفا في اول مباراة له في الموسم الجديد من امام

حامل لقب الدوري الالماني نادي بايرن ميونخ في مواجهة الافتتاح للموسم 2020-2021 ، وقد انهي نادي شالكه الموسم الماضي من الدوري الالماني في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب من الدوري وذلك برصيد 39 نقطة ، واخر مباراة لعبها شالكه من امام بايرن ميونخ خسر فيها شالكه ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كاس المانيا ، واخر مباراة لعبها فريق شالكه كانت في اطار ودية وقد حقق فيها الانتصار بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد ، وسوف تنقل اليوم مباراة بايرن ميونخ وشالكه على قناة بي ان سبورت.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد شالكه

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد شالكه لحساب منافسات الجولة الاولي من الموسم للدوري الالماني ، حيث المتوقع ان يلعب اليوم فريق بايرن ميونخ المباراة من امام نظيرة فريق شالكه مساء اليوم الجمعة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى مانويل نوير ، وفي خط الدفاع كيميش، بواتينج، ألابا، ديفيز ، وفي خط الوسط جوريتسكا، مولر، جنابري ، وفي خط الهجوم ساني، كومان، ليفاندوفسكي.

بطاقة مباراة بايرن ميونخ وشالكه

البطولة الدوري الالماني

الجولة الأسبوع 1

موعد المباراة 18-09-2020

توقيت المباراة 8:30 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 5

معلق المباراة غير مدرج

ملعب المباراة أليانز أرينا