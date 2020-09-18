النصر السعودي يتقدم على سيباهان الايراني بهدفين في الشوط الأول

انهى فريق النصر السعودي الشوط الأول من مباراته أمام فريق سيباهان الايراني متقدما بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات المجموعة الرابعة مندوري ابطال آسيا.
سجل الهدفين كل من عبدالله مادو في الدقيقة 32 و عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 41 .
كان النصر قد حقق الفوز في اللقاء الأولبهدفين دون رد ويسعى لتأكيد الانتصار وحسم صدارة المجموعة حيث يملك في رصيده 7 نقاط بفارق نقطتين عن السد القطري صاحب المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط .
ويحتل فريق سيباهان المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما يتزيل ترتيب المجموعة العين الإماراتي برصيد نقطة واحدة.
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