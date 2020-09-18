"تعليق عربي" مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بث مباشر اليوم الدورى الالمانى

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ

وشالكه بث مباشر اليوم الجمعة 18-9-2020 فى الاسبوع الاول من الدورى الالمانى الممتاز ، حيث يستقبل ملعب أليانز أرينا معقل نادى بايرن ميونخ مساء اليوم الجمعة 18 من سبتمبر 2020 مواجهة قوية بين بايرن ميونخ وشالكه 04 ضمن منافسات الجولة الاولى من الدوري الالمانى الموسم الجديد.

يبدا بطل دورى ابطال اوروبا والدورى الالمانى وكاس المانيا الموسم الماضى نادى بايرن ميونخ اليوم اولى مباريته فى مشواره الجديد فى بطولة الدورى الالمانى “البوندسليغا” 2020 – 2021 امام نظيره نادى شالكه ، وكان اخر جمع الفريقين فى منافسات كاس المانيا الموسم الماضى انتهى بفوز البافارى بنتيجة هدف دون رد سجله الاعب جوشوا كيميتش.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وشالكة

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يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونخ

بث مباشر اليوم التي يخوضها أمام شالكه علي ملعب أليانز أرينا معقل نادى بايرن ميونخ عبر عدد من القنوات الاجنبية التى نعرضها لكم اسفل المقال التالى، حيث لم تقم شبكة قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD بشراء حقوق بث المباريات الى وقتنا الحالى.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بث مباشر

نرصد لكم كل ماتريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الجولة الـ 1 من الدوري الالمانى التي ستجمع ما بين بايرن ميونخ وشالكه، اليوم الجمعة 18 من سبتمبر 2020 على ملعب أليانز أرينا معقل نادى بايرن ميونخ.

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ

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موعد مباراة بايرن ميونخ وشالكه اليوم الجمعة 18-9-2020

الفريقين : بايرن ميونخ X شالكه 04.

الملعب : ملعب أليانز أرينا معقل نادى بايرن ميونخ.

المناسبة: الجولة الاولى.

البطولة : الدوري الالمانى.

اليوم والتاريخ : الجمعة 18 من سبتمبر 2020.

توقيت مباراة بايرن ميونخ وشالكه اليوم الجمعة 18-9-2020

⏰ 6:30 بتوقيت موريتانيا

⏰ 7:30 بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر

⏰ 8:30 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان

⏰ 9:30 بتوقيت السعودية، قطر، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، جيبوتي، الصومال.

⏰ 10:30 بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشالكه في الدوري الالماني

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