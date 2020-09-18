أخبار الأهلي | رئيس لجنة التخطيط يقود حملة للإطاحة بالثلاثي الأجنبي في الميركاتو الصيفي

يقود رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي “محسن صالح” حملة للإطاحة بعدد من اللاعبين الأجانب، وضم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، بأن إدارة النادي تسعى للتعاقد بالفعل مع الثنائي بدر بانون ويوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على توصية من جانب لجنة التخطيط وبصفة خاصة “محسن صالح” رئيس لجنة التخطيط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “الخليج 365“، بأن الاتجاه السائد حاليا لدى مجلس الإدارة هو بيع الانجولي جيرالدو دا سيلفا نهائيا في الميركاتو الصيفي الجاري، أو إعارته حتى لـو بشكل مجاني”

كما يبحث مسئولو النادي إمكانية تسويق النيجيري جونيور اجايي، بعد تراجع مستواه مؤخرا، علاوة على أن اللاعب النيجيري يريد البحث عن تحدٍ جديد، بعد 4 مواسم كاملة داخل الأهلي، ولذلك فأن هناك بعض المحادثات مع وكيله لتسويقه أوروبيا، خاصة في روسيا والبرتغال وتركيا.

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أما المغربي وليد آزارو، فهناك تحفظ على عودته خاصة مع عدم قناعة فايلر الكاملة بنسبة 100% بوجوده ضمن القائمة، حيث لا يحتاج سوى مهاجم واحد أجنبي، وتم الاستقرار على وجود آليو بادجي الذي يتطور مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الماضية.

كما أن آزارو اشترط الحصول على مبلغ يصل إلى مليون و 250 ألف دولار سنويًا، للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهى مع ختام الموسم القادم.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب، مقابل 20 مليون جنيه يحصل عليها ذئاب الجبل، بالإضافة إلى نسبة تقدر بنحو 20% من إعادة بيعه مستقبلًا.

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