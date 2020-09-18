تشكيلة أسوان الأساسية لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.. “ثنائي هجومي”

أعلن أحمد عبدالمنعم “كشري” عن تشكيلة فريق أسوان الأساسية لمواجهة الزمالك اليوم الجمعة 18-9-2020، في الجولة الـ28 ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة الدولي. وجاءت تشكيلة أسوان الأساسية كالتالي: حراسة المرمى: مسعد عوض. خط الدفاع: محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال. Advertisements خط الوسط: إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه. خط الهجوم: محمد إسماعيل، كريم الطيب. يذكر أن فريق أسوان يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري، برصيد 31 نقطة، وحقق الفريق انتصارين متتاليين على الانتاج الحربي ثم طنطا في الجولتين الماضيتين. ..

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