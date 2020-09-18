تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة أسوان في الدوري المصري.. “مركز جديد لإسلام جابر”

أعلن المدرب المؤقت “طارق يحيى“، عن تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة أسوان اليوم الجمعة 18-9-2020، في المباراة التي تقام على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وظهر محمود جنش ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية على حساب محمد أبوجبل الذي يواصل الغياب عن حراسة مرمى الفارس الأبيض للمباراة الثانية على التوالي.

ويلعب الناشئ المميز أحمد عيد كظهير أيمن، وبجواره الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي “الونش”، فيما يشارك إسلام جابر كظهير أيسر، ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية في ظل غياب محمد عبدالشافي للإصابة، وإراحة عبدالله جمعة.

وفي خط الوسط، دفع طارق يحيى، باللاعب إمام عاشور ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية وبجواره طارق حامد، بينما يشارك مصطفى فتحي كجناح أيمن، وأسامة فيصل في مركز صانع الألعاب، ويشارك حسام أشرف في مركز الجناح الأيسر، فيما يقود مصطفى محمد هجوم فريق الزمالك في تلك المباراة.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، مصطفي فتحي، أسامة فيصل، حسام أشرف.

الهجوم: مصطفي محمد.