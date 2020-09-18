بث مباشر | شاهد النصر وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة النصر السعودي وسباهان اصفهان الإيراني، ضمن مباريات اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا المقامة على الأراضي القطرية.

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد هذه المباراة، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة على شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية السابعة، وتنقل كذاك على شاشة قناة الكأس القطرية الثالثة، كما ينقلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمجان عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بتعليق مشاري القرني.

ويدخل النصر بخطة 4-4-2 تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ويلعب نادي سباهان بنفس التشكيلة مع المدرب الإيراني محرم نويدكيا.

وانتهت المباراة السابقة بين الفريقين بفوز صعب للنصر بهدفين دون رد سجلهما النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على مدار الشوطين.

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ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن السد القطري المتصدر بعد اكتساحه للعين الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.

وودع نادي العين الإماراتي هذه المسابقة بسبب ثلاث خسائر وتعادل، بينما لا تزال أمام سباهان فرصة، لكن كل شيء يتوقف على مواجهته للنصر، فعليه الفوز بأي شكل للعودة لمضمار المنافسة.

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