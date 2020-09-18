بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة “الزمالك وأسوان” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 18-9-2020 ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك وأسوان” على قناة أون تايم سبورت HD، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مواجهة الزمالك وأسوان، في أول ظهور لنادي ميت عقبة بعد رحيل المدرب “باتريس كارتيرون” في خطوة كانت صادمة لإدارة وعشاق الفريق خاصة انها أتت في توقيت صعب إذ ينتظر الزمالك مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر القادم.

يحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الثالث والرابع “بيراميدز والمقاولون العرب”.

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ولعب الزمالك 27 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل 7، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 37 هدف، واهتزت شباكه 20 مرة كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

في المقابل يتواجد “أسوان” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الثامن “‘إنبي”.

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