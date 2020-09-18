بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة النصر السعودي وسباهان اصفهان الإيراني، ضمن مباريات اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا المقامة على الأراضي القطرية.
يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد هذه المباراة، وتنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
تنقل المباراة على شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية السابعة، وتنقل كذاك على شاشة قناة الكأس القطرية الثالثة، كما ينقلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمجان عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بتعليق مشاري القرني.
ويدخل النصر بخطة 4-4-2 تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، ويلعب نادي سباهان بنفس التشكيلة مع المدرب الإيراني محرم نويدكيا.
وانتهت المباراة السابقة بين الفريقين بفوز صعب للنصر بهدفين دون رد سجلهما النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله على مدار الشوطين.
ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن السد القطري المتصدر بعد اكتساحه للعين الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.
وودع نادي العين الإماراتي هذه المسابقة بسبب ثلاث خسائر وتعادل، بينما لا تزال أمام سباهان فرصة، لكن كل شيء يتوقف على مواجهته للنصر، فعليه الفوز بأي شكل للعودة لمضمار المنافسة.
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النصر 2-0 سباهان اصفهان
⛳️ ملعب جاسم بن حمد (السد-قطر)
???? دوري أبطال آسيا (الجولة الرابعة – المجموعة D)
انتهت
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة النصر وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا ، الجولة الرابعة.
- ???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
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- ???????? تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – سلطان الغنام – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد – عبد الله الخيبري – مايكون بيريرا – عبد المجيد الصليهم – جونزالو مارتينيز (بيتي مارتينيز) – خالد الغنام – عبد الفتاح عسيري – عبد الرزاق حمدالله.
- ???????? تشكيلة سباهان اصفهان اليوم: بايام تيازماند – مهدي كياني – راسول نافيدكيا – سجاد شهاب زاده – محسن الغساني – أوميد نور – محمد مهيبي – جيورجي جفيلسياني – محمد مهدي – سوروش رفيعي – دانييل إسماعيلفار.
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة ..
- 6″ تصووووويبة من لاعب سباهان “ساجد” تمر جوار القائم الايمن لحارس النصر
- 7” مستوى جيد جدًا من سباهان في بداية الشوط الاول.. هجمات من اليمين واليسار لكن دون خطورة حقيقية على مرمى براد جونز.
- 9” تصويبة قوية غير مركزة من الظهير الايمن لسباهان تمر جوار المقص الايمن لمرمى جونز
- 12” أووووووووووه.. انقاذ مثالي من براد جونز لتصويبة مقوسة من 20 ياردة أطلقها اللاعب “نافيديكيا” ، حارس النصر ابعدها بصعوبة من الزاوية اليمني.. لترتد دون متابعه جيدة من لاعبي سباهان
- 19” انفرااااااااد .. رفيعي يواجه براد جونز وجهًا لوجه بعد مرور ناجح وسريع من ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي للنصر لينفرد لكنه فشل في التسديد بشكل صحيح لتضيع منه الكرة ركلة مرمى
- 21″ تحكم غير عادي أبدًا من سباهان الإيراني في مجريات اللقاء.. الهدف يقترب!
- 23″ براد جونز يتألق من جديد بإبعاد تصويبة قوية من أوميو..
- 24″ إذا لم يتدارك النصر اموره سيتلقى هدف لا محالة
- 32 جوووووووووول .. عبد الله مادو يسجل الهدف الاول للنصر بمساعدة من عبد الرزاق حمدالله !! هدف عكس سير اللعب تمامًا .. والسبب اندفاع وعدم تركيز من سباهان .
- 41″ جوووووووووووووووول… الهدف الافتتاحي للنصر بواسط عبد الرزاق حمدالله ، من ثاني فرصة!!!
- 41″ تحرك ممتاز من عبد الرزاق حمدالله داخل منطقة الجزاء ليتسلم تمريرة خبيثة من سلطان الغنام
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر 2-0… عكس سير اللعب
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الشوط الثاني
- 45″ بداية الشوط الثاني .. وتغيير في صفوف سباهان
- 46″ نزول ميرزائي ياخذ مكان الغساني في صفوف سباهان
- 50” سيطرة من النصر في بداية هذا الشوط عكس ما حدث مطلع الشوط الاول.. انتشار جيد من لاعبي النصر حمدالله وعبد الفتاح عسيري يتحركان بين الخطوط الخلفية لسباهان يشكل مميز.
- 53” بوووووووووم… عبد الرزاق حمدالله يطلق تصويبة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس بأعجوبة .. من الزاوية اليمنى
- 57” يا سلاااااااام.. عبد المجيد الصليهم يسدد كرة مقوسة بالقدم اليمنى من خارج منطقة سباهان ، تمر جوار القائم الايسر بياردة واحدة.
- 60″ عبد الرحمن الدوسري يأخذ مكان عبد الفتاح العسيري في تشكيلة النصر ..
- 61″ بطاقة صفراء للاعب وسط النصر الصليهم.
- 64″ بطاقة صفراء للاعب سباهان رافيعي
- 67″ التغيير الثاني والثالث لسباهان بنزول “كيروس وكاميلي” بدلاً من شاهبزادي وكريمي.
- 70″ بطاقة صفراء في النصر للاعب عبد الرحمن العبيد.
- 73″ تغييران في صفوف النصر بنزول “أيمن يحيى وعبد العزيز الدوسري” بدلاً من بيتي مارتينيز والصليهم.
- 79″ تغيير جديد في صفوف سباهان بنزول “ديهغاني” بدلاً من محمد محبي.
- 82″ تغيير أخير في صفوف سباهان بنزول “موسلمان” بدلاً من كياني.
- 84″ تغييران في صفوف النصر بنزول خميس فراج بدلاً من عبد الرحمن العبيد..ونزول عبد الفتاح آدم محل عبد الرزاق حمدالله.
- 90″ صافرة نهاية المباراة بفوز النصر 2-0 وهي نفس نتيجة المباراة الماضية.
- بهذه النتيجة يتأهل النصر إلى الدور التالي بعد تصدره للمجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن السد الثاني.
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