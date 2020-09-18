يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الزمالك وأسوان فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الجمعة 18-9-2020، بالجولة الـ28.

نُقلت المباراة على قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي “بلال علام”، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

تعرض الزمالك للخسارة بهدف نظيف ضمن مباريات اليوم الجمعة أمام أسوان، وسجل أسوان هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه إبراهيم جلال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبهذه الخسارة يتوج الأهلي بلقب الدوري المصري نظرا للنقاط الثلاث التي ستخصم من الزمالك بنهاية الموسم، بعد عدم حضوره إلى ملعب “ستاد القاهرة” في مباراة القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.

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ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب والذي يواجه مصر المقاصة غدا السبت.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري المصري بالجولة الـ11، قد انتهي بفوز الزمالك بهدفين دون رد، سجل مصطفي محمد وأحمد سيد، وشهد اللقاء طرد لاعب وسط الزمالك “طارق حامد”، كما شهد ايضا إهدار ركلة جزاء عن طريق المدافع “محمود علاء”.

إليكم فيديو أهداف الزمالك وأسوان فى الدوري المصري

هدف التقدم لأسوان “ابراهيم جلال”

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