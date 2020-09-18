نيمار يقود البرازيل أمام بوليفيا والبيرو بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 

يقود نيمار مهاجم باريس سان جيرمان منتخب بلاده في مواجهة بوليفيا والبيرو الشهر المقبل ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، فيما يغيب القائد داني ألفيش بسبب الاصابة.



وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يواصل التفشي في أميركا الجنوبية وفي بعض الدول الأوروبية.



ويستهل منتخب الـ "سيليساو" مشواره في التصفيات على أرضه أمام بوليفيا في ساولو باولو في 9 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قبل أن يسافر بعد أربعة أيام إلى ليما لمواجهة بيرو.



وكانت المباراة ضد بوليفيا مقررة في 27 آذار/مارس الماضي في ريسيفي، لكنها تأجلت بسبب انتشار الوباء.



وفي وقت طلب مدرب بوليفيا سيزار فارياس في تموز/يوليو الماضي إقامة المباراة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، أعلن المسؤولون البرازيليون أخيراً على تويتر أنها ستقام في ساو باولو.



وجدد تيتي ثقته بقائد سان جيرمان السابق تياغو سيلفا المنتقل أخيراً إلى تشيلسي الإنكليزي.



واستدعى تيتي مجدداً لاعب وسط ليون الفرنسي الشاب برونو غيماريش (22 عاماً) الذي سبق له أن استدعاه بداية العام الحالي للمباراتين أمام بوليفا وبيرو، قبل تأجيل مواعيد التصفيات بسبب جائحة "كوفيد-19".



وطرأت تعديلات كثيرة على التشكيلة الحالية مقارنة مع الاستدعاءات الأولية في آذار/مارس الماضي، إذ غاب كل من حارس مانشستر سيتي الانكليزي إيدرسون، الجناح أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) والمدافع إيدر ميليتو (ريال مدريد الإسباني). إلى القائد ألفيش المصاب (37 عاماً- ساو باولو) على أن يحلّ بدلاً منه إبن الـ 19 عاماً غابريال مينينو الذي يدافع عن ألوان فريق بالميراس.

في المقابل، يعود إلى التشكيلة مهاجم ريال مدريد رودريغو ولاعب وسط أستون فيلا الانكليزي دوغلاس لويز.

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التشكيلة الرسمية:

حراس المرمى: أليسون (ليفربول الانكليزي)، سانتوس (أتلتيكو باراناينسي)، ويفرتون (بالميراس).



المدافعون: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، غابريال مينينو (بالميراس)، أليكس تيليس (بورتو البرتغالي)، رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، رودريغو كايو (فلامنغو).



لاعبو الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الاسباني)، فابينيو (ليفربول)، برونو غيماريش (ليون الفرنسي)، دوغلاس لويز (استون فيلا الانكليزي)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الاسباني)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).



المهاجمون: غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الانكليزي)، رودريغو (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، إيفرتون (بنفيكا البرتغالي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، ريشارليسون (إيفرتون).

المصدر: فرانس برس