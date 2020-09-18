رياضة | أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه. وغرد أمير توفيق عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مبروك لكل الأهلاوية .. احنا ابطال الدورى كالعادة". وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه مستغلا هزيمة منافسه الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك :- 1- الأهلي 72 نقطة. 2- الزمالك 55 نقطة. 3- بيراميدز 48 نقطة. 4- المقاولون العرب 48 نقطة. 5- الاتحاد السكندري 37 نقطة. 6- سموحة 36 نقطة. 7- المقاصة: 36 نقطة Advertisements 8- إنبي35 نقطة. 9- أسوان 34 نقطة. 10- الإسماعيلي 31 نقطة. 11- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 12- طلائع الجيش 29 نقطة. 13 - حرس الحدود 29 نقط 14- المصري 28 نقطة. 15- الجونة 28 نقطة. 16- وادي دجلة 27 نقطة. 17- نادي مصر 19 نقطة. 18- نادي طنطا 17 نقطة.

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