رياضة | عاجل - الأهلي يُتوج بطلًا للدوري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يُتوج بطلًا للدوري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، وذلك بعد خسارة الزمالك منافسه المباشر أمام أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وإسلام جابر في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور وحسام أشرف وأسامة فيصل ومصطفى فتحي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وحاول أسوان مباغتة الزمالك مبكرا بركلة حرة وتصل طولية داخل المنطقة يحاول هجوم أسوان تحويلها نحو المرمى لكن يبعدها جنش بقدمه بعيدا عن المنطقة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .

ورد الزمالك بمحاولات هجومية من الجانب الأيسر وحصل على ركلة حرة لكنها مرت بدون خطورة بعدها فرض الفريق سيطرته على منطقة وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع فريق أسوان .

وينحصر اللعب في وسط الملعب من جانب الفريقين وسط محاولات لشن هجمات لكنها بدون خطورة ويمر حسام أشرف من الدفاع في الجانب الأيمن ويمررها عرضية خطيرة يبعدها دفاع أسوان في اللحظات الأخيرة بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويتلقى إمام عاشور الكرة في وسط الملعب ويسدد كرة قوية من خارج المنطقة يتصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

ويحصل الزمالك على ركلة حرة في وسط الملعب تمر بمحاولة هجومية وتصل بينية لمصطفى محمد لكنه كان في موقف تسلل .

ويحصل مصطفى محمد على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر بينية لكنها طويلة تخرج لركلة مرمى ويحاول أسوان بهجمة مرتدة مرت من أحمد عيد ليحاول عليها محمد إسماعيل مهاجم أسوان لكن جنش يتصدى لها بثبات من قبله في الدقيقة 19 من عمر المباراة .

ويحاول عيد إرسال عرضية لمصطفى محمد لكن يتصدى لها مسعد عوض حارس أسوان بثبات .

وتعود الكرة لتنحصر في وسط اللعب ومحاولات إرسال كرات طولية من جانب الفريقين بدون خطورة ويخطئ محمود علاء في تشتيت الكرة لتصل لكريم الطيب الذي سددها قوية لكن جنش يتصدى لها بثبات في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

ويحصل إمام عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها طارق حامد داخل المنطقة ويشتتها الدفاع وتعود للزمالك مجددا وسط محاولات لاختراق الدفاع لكن بدون خطورة .

ويحاول مصطفى محمد الحصول على الكرة من مدافع اسوان وينفرد بالمرمى لكن الحكم يشير لخطأ ضد مهاجم الزمالك بعدها يطلق صافرته لإيقاف اللعب في الدقيقة 30 من عمر المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين .

وعادت المباراة لتستأنف من جديد ويحاول الزمالك فتح ثغرة بدفاع أسوان ويمر مصطفى فتحي من الدفاع في الجانب الأيمن لكن الكرة تنتهي لركلة مرمى .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر مرت عرضية داخل المنطقة مرت من أمام محمود علاء وشتتها الدفاع في النهاية بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

وتعود المباراة من جديد لتنحصر في وسط الملعب بين أقدام اللاعبين دون خطورة على المرمى ويمر أسوان بكرة خاطفة لكريم الطيب من الجانب الأيسر ليرسلها عرضية تمر من الجميع بعيدا عن المرمى في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

وسقط إسلام جابر في كرة مشتركة مع أحد لاعبي أسوان في وسط الملعب ليخرج ليتلقى العلاج خارج الملعب ويحاول مصطفى فتحي استقبال كرة طولية من مصطفى محمد سددها فتحي لكنها مرت من على وجه القدم إلى خارج أرضية الملعب في الدقيقة 45 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول حاول خلالها لاعبو الزمالك فتح ثغرة دفاعية خلف خطوط فريق أسوان الذي اعتمد على الكرات المرتدة ومن كرة خاطفة وصلت من هيثم الفيل لإبراهيم جلال طولية داخل المنطقة واستقبلها برأسه ثم سددها رأسية “لوب” من أعلى جنش لتسكن الشباك في الوقت بدل الضائع فيما احتكم الحكم محمد معروف لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف ليؤكد الهدف ويشير لتقدم أسوان بهدف دون رد وهي النتيجة التي ينتهي بها الشوط الأول بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل وظهر الفريق مهاجما مبكرا لتعديل النتيجة وحصل مصطفى فتحي على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر وتصل في النهاية طولية لأحمد عيد الذي حولها عرضية يلعبها مصطفى محمد رأسية قوية ترتد من الحارس ويحاول عليها الزمالك مجددا لكنها تمر بعيدا عن الخطورة في أول فرصة للفريق في الدقيقة 46 من عمر المباراة .

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ويكثف الزمالك من محاولاته خاصة من الجانبين لفتح اللعب فيما يعتمد أسوان على التكتل الدفاعي وتأمين المنطقة الخلفية .

ويمرر عيد كرة عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع لركنية ينفذها مصطفى فتحي عرضية لكن يشتتها الدفاع وتصل من جديد بمحاولة زملكاوية لكنها تصل ليد الحارس بسهولة في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

ويحصل أسوان على ركنية تمر عرضية بدون خطورة ثم يسدد محمد أبوالعز لاعب أسوان كرة قوية يتصدى لها جنش على مرتين في الدقيقة 54 من عمر المباراة .

ويدفع الزمالك بتغييرين دفعة واحدة لتنشيط اللعب بنزول عمر السعيد وحازم إمام بدلا من مصطفى فتحي وحسام أشرف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويكثف الزمالك من محاولاته ويمر عيد بكرة من الجانب الأيمن يحولها عرضية يحاول عليها مصطفى محمد لكنها تخرج ضربة مرمى لفريق أسوان الذي رد بتسديدة من سالمون منساه تمر أعلى العارضة في الدقيقة 61 من عمر المباراة .

ويستقبل إمام عاشور الكرة على حدود المنطقة ويمر من المدافعين ليسددها صاروخية يبعدها الحارس بصعوبة لركنية في الدقيقة 62 من عمر المباراة .

وتمر الركنية عرضية يحاول عليها علاء ويبعدها الدفاع وتصل على حدود المنطقة بتسديدة ترتطم بالدفاع لتصل للحارس في النهاية وتستمر محاولات الزمالك وسط انحصار دفاعي لفريق أسوان للحفاظ على النتيجة .

ومر إسلام جابر من الجانب الأيسر حاول عليها مصطفى محمد برأسية لكنها تمر بعيدا ويحاول عيد وحازم من الجانب الأيمن وتصل الكرة على حدود المنطقة بتسديدة ترتطم بالدفاع مجددا وتخرج بعيدا عن المنطقة .

ويمرر محمود علاء كرة طولية متقنة لأحمد عيد داخل المنطقة يسددها بوجه القدم قوية لكنها تمر إلى ضربة مرمى في فرصة خطيرة للفريق في الدقيقة 68 من عمر المباراة .

ويزداد رتم المباراة هجوميا للزمالك لكن دفاع أسوان يتمركز بصورة جيدة لمنع الخطورة ويدفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى بكابونجو كاسونجو بدلا من أحمد عيد لتكثيف الجانب الهجومي في الدقيقة 73 من عمر المباراة .

ويمرر طارق حامد عرضية يحاول عليها مصطفى محمد لكنها تطول إلى ضربة مرمى بعدها يتسلم إمام عاشور الكرة من وسط الملعب ويسددها مجددا من خارج المنطقة تمر بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعدها يتوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين.

وتعود المباراة لتستأنف من جديد بكرة بينية من طارق حامد لأسامة فيصل لكن يشتتها الدفاع في الأخير بعدها يحاول كاسونجو ارسال كرة طولية لمصطفى محمد وينقذها الدفاع مجددا .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة في وسط الملعب يمررها طارق حامد عرضية يرسلها مصطفى محمد برأسية لكنها بعيدة عن المرمى في الدقيقة 81 من عمر المباراة .

ويحصل حازم إمام على كرة طولية يمر من الدفاع والحارس لكن الكرة تطول وتحرج لركلة مرمى ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لحازم إمام بسبب الاعتراض ومطالبته للكرة بركنية .. بعدها يدفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من أسامة فيصل في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

ويحصل كاسونجو على كرة طولية من طارق حامد ويمر كاسونجو من الدفاع لكن ينجح المدافع في تشتيت الكرة بعدها تسديدة قوية يتصدى لها مسعد عوض .

ويسدد إسلام جابر كرة قوية من خارج المنطقة لكنها تخرج لضربة مرمى بعدها يستقبل كاسونجو كرة داخل المنطقة في الجانب الأيسر يمر من الدفاع ويسددها قوية ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية للزمالك تمر عرضية يحاول عليها مصطفى محمد برأسية رائعة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل وتضيع معها فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 87 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك المكثف على دفاعات أسوان ويحصل عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة ينفذها إسلام جابر لكاسونجو تصل له مجددا عرضية يحولها كريم بامبو برأسية قوية تلامس الشباك الخارجية بفرصة جديدة للزمالك لكنها بجوار القائم في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني يحاول خلالها الزمالك مهاجما لكن دفاع أسوان المحكم حال دون خطورة ويتسلم مصطفى محمد كرة على حدود المنطقة لكنه كان في موقف تسلل .

وانطلق كريم بامبو في وسط الملعب حاول تمريرها بينية لكن يقطعها الدفاع بعدها يتناقل لاعبو أسوان الكرة لاستنفاذ الوقت في نهاية المباراة لينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدف دون رد .