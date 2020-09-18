رياضة | أسطورة الأرجنتين تقترب من قيادة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة الأرجنتين تقترب من قيادة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب جماهير نادي الزمالك، الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي قرر الرحيل لتدريب التعاون السعودي.

ويتواجد على طاولة مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عدد من المرشحين لتدريب فريق القلعة البيضاء، والذي يأتي من ضمنهم المدير الفني الأرجنتيني جابريل كالديرون.

ويأتي المدرب الأرجنتيني صاحب الـ60 عاما من بين أهم المرشحين لقيادة الزمالك نظرا لما يمتلكه من سيرة ذاتية قوية سواء كلاعب أو مدرب تؤهله ليقود الأبيض في هذا التوقيت الصعب وقبل حوالي شهر من مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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الأرجنتيني كالديرون يمتلك سيرة ذاتية قوية كلاعب مع منتخب الأرجنتين، حيث زامل الأسطورة مارادونا وتوج معه بلقب كأس العالم للشباب عام 1979 ولعب نهائيات المونديال مع التانجو عامي 1982و 1990.

كما لعب كالديرون في صفوف أندية عدة، منها راسينج كلوب وإندبندينتي في الأرجنتين ثم ريال بيتيس الإسباني وباريس سان جيرمان، ومن ثم اعتزل بقميص لوزان السويسري عام 1994.

أما في مسيرته التدريبية بدأ كالديرون مسيرته بتدريب كان الفرنسي ثم لوزان السويسري، وقاد منتخب السعودية في 2004، فيما درب منتخب عمان، ثم تولى مهمة تدريب اتحاد جدة السعودي، وحقق معه لقب الدوري ووصيف دوري أبطال آسيا.

إضافة إلى ذلك درب الهلال السعودي، وحقق معه لقب الدوري بدون خسارة وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين، وانتقل فيما بعد لتدريب بني ياس الإماراتي، ومن بعده منتخب البحرين، وعاد مجددا لأوروبا وتولى تدريب ريال بيتيس الإسباني، ثم تولى تدريب الوصل الإماراتي، وكانت آخر مهامه التدريبية مع بيرسوبوليس الإيراني الذي رحل عنه بسبب مشاكل مالية.