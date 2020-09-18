شكرا لقرائتكم خبر عن صانع التاريخ.. جوهرة إنجليزية تدق أبواب البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد لاعب الوسط الإنجليزى جودى بيلينجهام، المنضم حديثًا لبروسيا دورتموند، لتسجيل ظهوره الأول فى الدورى الألمانى لكرة القدم "بوندزليجا"، السبت، وذلك عندما يواجه فريقه بروسيا مونشنجلادباخ فى الجولة الافتتاحية.

ويعد بيلينجهام صاحب الـ 17 عامًا، الذى وُلد فى مدينة ستوربريدج الإنجليزية الصغيرة، فى يونيو 2003، وقد بدأ ممارسة كرة القدم بعمر السابعة فى نادى برمنجهام سيتى، أصغر لاعبى البوندزليجا.

وهو لاعب وسط أخذ يتدرج فى صفوف ناشئى برمنجهام على مدار 9 سنوات، حتى تصعيده للفريق الأول العام الماضى.

ومع ظهوره الأول بقميص برمنجهام، أصبح بيلينجهام أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول على مدار التاريخ، وذلك بعمر 16 عامًا و38 يومًا.

وسُرعان ما نجح بيلينجهام فى نيل ثقة مدرب الفريق الأول، ليشارك معه فى 44 مباراة بكافة المسابقات على مدار موسم 2019-2020، مسجلًا 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

وفطن مسؤولو دورتموند إلى موهبة اللاعب الشاب، ليدخل النادى الألمانى فى منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل الظفر بتوقيعه.

ونجح دورتموند بالفعل فى إتمام الصفقة بنجاح فى يوليو الماضى، ليتعاقد مع اللاعب مقابل مبلغ يتراوح بين 23 و26 مليون يورو.

وسجل اللاعب ظهوره الرسمى الأول مع دورتموند خلال مواجهة دويسبورج، الإثنين الماضى، فى كأس ألمانيا، ليتمكن من التوقيع على أول أهدافه مع الفريق.

وبعمر 17 عامًا و77 يومًا دخل بيلينجهام تاريخ دورتموند فى أول مباراة رسمية له، إذ أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا بقميص الفريق، محطمًا الرقم السابق للتركى نورى شاهين بفارق 5 أيام فقط.

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وبالنظر إلى مشاركة بيلينجهام فى تشكيلة دورتموند الأساسية أمام دويسبورج، فإن اللاعب بدأ المباراة فى وسط الملعب بجوار البلجيكى أكسيل فيتسل.

ويبدو أن اللاعب نال ثقة المدرب السويسرى لوسيان فافر، الذى فضل البدء به على حساب توماس ديلانى ومحمود داوود، مع الاعتماد على إيمرى تشان فى الخط الخلفى.

ويطمح بيلينجهام للسير على خُطى مواطنه جادون سانشو بالبزوغ داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، سواء فى البوندزليجا أو باقى المسابقات، ليصنع تاريخًا جديدًا للمواهب الإنجليزية فى ملاعب الألمان.