شكرا لقرائتكم بيراميدز يفتش عن مهاجم ومدافع في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو نادى بيراميدز مجهودهم فى الفترة الحالية، من أجل البحث عن مهاجم ومدافع سوبر لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث ترغب الإدارة فى تدعيم كافة خطوت الفريق قبل الموسم الجديد، وذلك بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، وأحمد فتحى ظهير أيمن المارد الأحمر، ورمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إن الإدارة قررت عدم السماح برحيل اللاعبين الحاليين إلا فى أضيق الحدود، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، مع التدعيم بعناصر مميزة، حتى يتمكن بيراميدز من المنافسة بقوة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، مع المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا حال أن انهى الموسم الحالى فى المركز الثانى، أو الكونفدرالية الأفريقية حال ختام الموسم فى المركز الثالث.

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ويعود اليوم، الجمعة فريق بيراميدز، للتدريبات الجماعية، بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، عقب مباراة وادي دجلة، وحقق الفريق السماوى فوزًا على مضيفه غزلان دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الفريق السماوى ثلاث نقاط غالية لإستمرار صراعه على وصافة الدورى المصرى، فيما عاد غزلان دجلة للمنافسة من أجل الهروب من قاع الجدول وشبح الهبوط للمركز الثانى.

بهذا الفوز إرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 48 فى المركز الرابع، متساويًا مع المقاولون العرب صاحب المركز الثالث، ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 27 فى المركز الخامس عشر، ليعود لصراع الهروب من قاع الجدول.

ويستع بيراميدز لمواجهة حرس الحدود المحدد لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في الجولة 28 من الدوري الممتاز.