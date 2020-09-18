شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجرى مسحة "كورونا" جديدة لعلي لطفي وديفيد سيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري على لطفي حارس مرمى الاهلي وديفيد سيزا المدرب العام للفريق مسحة جديدة خلال اليومين المقبلين للإطمئنان عليهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا مؤخراً وتحديداً قبل لقاء الاتحاد السكندري الأثنين الماضي في الجولة الـ27 للدوري والذي إنتهى بالتعادل السلبي ، وتأتي المسحة لمعرفة موقف الثنائي من "كورونا" بعدما كان ياسر إبراهيم مدافع الفريق مُصاب هو الأخر معهما بـ"كورونا" لكنه أجرى مسحة منذ يومين وأثبتت تحوّل عيّنته من إيجابية إلى سلبية لينضم إلى قائمة الاهلي لمباراة المقاصة غداً فيما مازالت "عينة" على لطفي وديفيد سيزا إيجابية ليُقرر مسئولو النادي إجراء مسحة جديدة لها خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفهما من التواجد مع الفريق في الإرتباطات المقبلة.

من ناحية أخرى ، أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري ، وتضم القائمة 21 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.