شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على الزمالك بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، بتقدم تماسيح النيل بهدف نظيف سجله ابراهيم جلال.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمي، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور ، امامهما مصطفي فتحي واسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.، ويجلس على دكة البدلاء كل من : محمد أبو جبل وياسين مرعى ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وحازم امام وسيف جعفر وكريم بامبو وكاسونجو وعمر السعيد

فيما بدأ اسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.، وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.

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بداية المباراة جاءت سريعة من جانب الفريقين، ونجح أسوان فى تهديد مرمى الزمالك فى الدقيقة الثانية من كرة طولية داخل منطقة الجزاء تسلمها مهاجم أسوان قبل أن تطول منه وينقذها محمود جنش حارس الزمالك فى الوقت المناسب.. وبعد لدغة أسوان هدأت المباراة تدريجيا من جانب الفريقين دون خطورة على حارسىّ المرمى.

وفى الدقيقة 12 سدد إمام عاشور لاعب الزمالك كرة أرضية سريعة تصدى لها حارس أسوان مسعد عوض على مرتين ليستمر التعادل السلبى.

وأجرى أسوان تغييرا إضطراريا فى الدقيقة 23 بنزول أحمد عامر بدلا من محمد إسماعيل بسبب إصابة الأخير بعدما منعه جنش من الانفراد بمرماه وخرج للإمساك بكرة طولية كادت تشكل خطورة على شباك الأبيض.. وأنقذ جنش مرمى فريقه من فرصة لمهاجم أسوان بعد أخطأ محمود علاء فى تمرير الكرة ليتسلمها لاعب أسوان ويسدد كرة أمسكها جنش وحافظ على التعادل السلبى.

وفشل مصطفى فتحى فى استغلال الكرة التى تهيأت له فى الدقيقة 44 داخل منطقة الجزاء عن طريق تمريرة مصطفى محمد ليضعها خارج المرمى، وفى المقابل نجح ابراهيم جلال فى تسجيل الهدف الأول لأسوان فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول لينتهى الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف نظيف.