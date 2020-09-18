شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم جلال يتقدم لصالح أسوان أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أسوان في إحراز الهدف الأول في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+2 عن طريق ابراهيم جلال ، في المباراة المقامة بينهما الان ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى ، لتصبح النتيجة 1/0 لأسوان.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمي، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور ، امامهما مصطفي فتحي واسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من : محمد أبو جبل وياسين مرعى ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وحازم امام وسيف جعفر وكريم بامبو وكاسونجو وعمر السعيد

فيما بدأ اسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.

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وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.

يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

اما الزمالك فهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.