شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : الزمالك "لمّع" كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، أن بنود التعاقد في مصر ضعيفة، موضحا أن كارتيرون أستغل ضعف الشرط الجزائي للرحيل عن الزمالك"، وتابع صلاح الدين في تصريحات للأستديو التحليلي قبل مباراة أسوان والزمالك في الدوري: "رحيل المدربين بالشرط الجزائي أمر وارد في مصر والدوريات العربية وحتى الدوريات الأوروبية، لذلك يجب أن تكون عقود الأندية مع لاعبيها ومدربيها تمنع الرحيل المفاجئ بهذه الطريقة".

وأضاف :"من الذي استفاد أكثر من الأخر كارتيرون أم الزمالك؟!.. بالتأكيد كارتيرون استفاد أكثر ولذلك لمع أسمه مع الزمالك ولولا هذا ما فكر فيه التعاون السعودي".

من ناحية أخرى أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اسوان المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وجاء التشكيل كالتالي : محمود جنش في حراسة المرمي، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور ، امامهما مصطفي فتحي واسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.

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فيما أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تشكيل أبناء الجنوب والذي جاء كالتالي: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.

وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.

يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

اما الزمالك فهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.