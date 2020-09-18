الامارات | الموسم الجديد للدوري الألماني ينطلق اليوم بدون احتكار "بي إن سبورت"

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد للدوري الألماني ينطلق اليوم بدون احتكار "بي إن سبورت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق خلال ساعة ونصف من الآن أولى جولات الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" من دون احتكار قنوات "بي إن سبورت" القطرية لحقوق بثه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت "بي إن سبورت" قد قررت الاكتفاء بالمواسم الخمس الماضية التي بثت فيها منافسات الدوري بشكل حصري في 24 بلدا في المنطقة، مقابل 200 مليون يورو.

وذكر موقع "تيكنو سبور" أنه كان يفترض أن تجدد القنوات خمس مواسم أخرى في يونيو الماضي، لكنها قررت التوقف والانسحاب، وظلت هناك محاولات بين الرابطة الالمانية و"بي إن سبورت" حتى فترة قصيرة ماضية، لكنها باءت بالفشل، ليكون الموسم الجديد بعيدا عن احتكار "بي إن سبورت" في المنطقة، وستكتفي فقط "بي إن سبورت فرنسا" ببثه في الأراضي الفرنسية فقط.

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