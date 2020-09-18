الامارات | بالفيديو: غاريث بيل يصل لندن.. زيدان يتنفس في مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: غاريث بيل يصل لندن.. زيدان يتنفس في مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل النجم الويلزي غاريث بيل، إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة خاصة للانضمام إلى نادي تونتهام في وقت تنفس فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أخيراً عقب التخلص من العقدة التي رافقته طوال الموسم الماضي بسبب المشاكل المستمرة مع اللاعب.

ونشر نادي توتنهام على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" فيديو لحظة وصول اللاعب إلى مقر النادي الإنجليزي وسط حضور إعلامي مكثف من الإعلاميين.

وهبطت طائرة بيل في مطار لوتون في العاصمة الإنجليزية، لندن، ثم انتقل مباشرة إلى المدينة الرياضية للفريق الإنجليزي، المكان الذي ينتظرهم فيه رئيس نادي توتنهام، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، وتمكن أحد المشجعين من الاقتراب من نافذة سيارة بيل والتقاط صور معه.

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