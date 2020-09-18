شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على إنبي 3-2 في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروى الأول بنادي حرس الحدود ثلاث نقاط غالية، عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.
تقدم الفريق البترولى عن طريق عبدالرحمن عامر، قبل أن ينجح الفريق العسكري في إحراز هدفين متتاليين عن طريق عمرو الحلواني من ضربة جزاء، ونانا أنطوي، قبل يعود إنبي للتعادل عن طريق محمد شريف.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحده ينجح نزني جوميز في إحراز الهدف الثالث للحرس وخطف نقاط المباراة الثلاث.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد إنبي عند 35 نقطة بقى بهم في المركز الثامن.
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