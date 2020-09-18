شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون يقترب من تدريب الزمالك.. والإعلان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الأرجنتيني جابريل كالديرون، من قيادة تدريب فريق الزمالك، بعدما انحصرت الترشيحات حوله بقوة خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي رحل من أجل قيادة التعاون السعودي وفسخ عقده مع النادي الأبيض.

وبات المدرب الأرجنتيني صاحب الـ٦٠ عاما من بين أهم المرشحين لقيادة الزمالك نظرا لما يمتلكه من سيرة ذاتية قوية سواء كلاعب أو مدرب تؤهله ليقود الأبيض في هذا التوقيت الصعب وقبل حوالي شهر من مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك كالديرون سيرة قوية كلاعب مع منتخب الأرجنتين، حيث زامل الأسطورة مارادونا وتوج معه بلقب كأس العالم للشباب عام 1979، ولعب نهائيات المونديال مع التانجو عامي 1982 و1990.

ولعب كالديرون في صفوف أندية راسينج كلوب وإندبندينتي في الأرجنتين، ثم ريال بيتيس الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومن ثم اعتزل بقميص لوزان السويسري عام 1994.

وعلى مستوى التدريب بدأ كالديرون مسيرته بتدريب كان الفرنسي ثم لوزان السويسري، وقاد منتخب السعودية في 2004، وقاد منتخب عمان، ثم اتحاد جدة السعودي، وحقق معه لقب الدوري ووصيف دوري أبطال آسيا.

وانتقل فيما بعد لتدريب الهلال السعودي، وحقق معه لقب الدوري بدون خسارة وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين، وانتقل فيما بعد لتدريب بني ياس الإماراتي، ومن بعده منتخب البحرين، وعاد مجددا لأوروبا وتولى تدريب ريال بيتيس الإسباني، ثم تولى تدريب الوصل الإماراتي، وكانت آخر مهامه التدريبية مع بيرسوبوليس الإيراني الذي رحل عنه بسبب مشاكل مالية.

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