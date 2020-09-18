شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0)-(0) أسوان.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: أحمد عيد- محمود علاء- محمود حمدي «الونش» – إسلام جابر.

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور – حسام أشرف- أسامة فيصل – مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني وحازم إمام وحاتم محمد سكر وياسين مرعي وسيف فاروق جعفر وعمر السعيد وكاسونجو وكريم بامبو.

تشكيل أسوان:

مسعد عوض، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبوالعز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، محمد المرسي، سولمون منساه، محمد إسماعيل، كريم الطيب.

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أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د10: انحسار اللعب في وسط الملعب مع استمرار نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين

د23: نزول أحمد عامر وخروج محمد إسماعيل للإصابة