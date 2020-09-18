شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الأجنبي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الأول الكروى ستجتمع مع رئيس النادي غدا السبت، للاستقرار على المدرب والإعلان سيكون خلال 48 ساعة.
وكشف عضو المجلس في تصريحات للإعلامي خالد الغندور، في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك، عن عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموتة، موضحا أنه ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو كما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي.
ووجه إسماعيل يوسف نقدا للفرنسي كارتيرون، بأنه أخطأ في توقيت رحيله خاصة وأنه لم يخطرنا إلا بعدما أنهى كل شئ وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره.
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