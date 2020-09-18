شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع «عموتة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله من أنباء في الساعات الأخيرة حول رفض المدرب المغربي الحسين عموتة، تولي تدريب الزمالك.
وقال إسماعيل يوسف، خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: «لا صحة لهذه الأنباء، ولم ندخل في أي مفاوضات مع الحسين عموتة».
وأوضح: «عموتة مدرب مميز وله كل الاحترام ولكنه لم يكن ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون».
وكان عموتة قد تُوج بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2017 مع الوداد البيضاوي المغربي على حساب النادي الأهلي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع «عموتة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.