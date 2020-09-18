شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات كبيرة.. طارق يحيى يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل تغييرات كبيرة عن المباريات السابقة بسبب غياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، على رأسهم، فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد حسن وأوباما.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».

الدفاع: أحمد عيد- محمود علاء- محمود حمدي «الونش» – إسلام جابر.

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور – حسام أشرف- أسامة فيصل – مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

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بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني وحازم إمام وحاتم محمد سكر وياسين مرعي وسيف فاروق جعفر وعمر السعيد وكاسونجو وكريم بامبو.