شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره مصر المقاصة، في المباراة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الأهلي للمباراة مفاجأة بانضمام حسين الشحات، جناح الفريق، بعد غياب طويل بسبب إجراء جراحة الفتاق.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمود وحيد، محمد هاني.
الوسط: محمود كهربا، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة»، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، جيرالدو.
الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.
ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,641
-
تعافي
87,158
-
وفيات
5,715
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.