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مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره مصر المقاصة، في المباراة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة مفاجأة بانضمام حسين الشحات، جناح الفريق، بعد غياب طويل بسبب إجراء جراحة الفتاق.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمود وحيد، محمد هاني.

الوسط: محمود كهربا، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي «قفشة»، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.

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ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    101,641

  • تعافي

    87,158

  • وفيات

    5,715

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