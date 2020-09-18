شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل كالديرون الأفضل لقيادة الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد نادي الزمالك خلال الساعات الماضية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم، لتولى تدريب نادي التعاون السعودى، وسط حالة من الصدمة والغضب لجماهير الأبيض.

وخرج مرتضى منصور، رئيس الزمالك، ليعلن التعاقد مع مدير فنى جديد للفريق خلال 48 ساعة، مؤكدا أنه سيكون من بين أحد الأسماء التالية كرستيان جروس، جوزفالدو فيريرا، وباتشيكو، بالإضافة إلى كالديرون، 3 من المدربين المرشحين سبق لهم تدريب الزمالك، ومنهم من حقق إنجازات.

نستعرض خلال السطور التالية، إنجازات كل مدرب مع فريق الزمالك.. ومن الأفضل لتدريب الأبيض وفقًا لأرقامه.

يبلغ الأرجنتينى جابريل كالديرون 60 عاما، وتولى تدريب عدة أندية ومنتخبات، حيث قاد كالديرون المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2006 دون هزيمة في التصفيات المؤهلة، كما تولى تدريب الهلال السعودى، وحقق معهم بطولة الدورى، وكأس ولى العهد، وفى نادى الاتحاد السعودى وصل كالديرون إلى المباراة الفاصلة ببطولة الدورى، وآخر مهمة لكالديرون تولاها في الملاعب هي تدريب فريق بيرسبوليس الإيراني في موسم 2019-2020 لمدة 5 أشهر فقط.

تحدث بيهروز ديزبود، وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني جابرييل كالديرون، عن ارتباط موكله كالديرون بتدريب فريق الزمالك، في الفترة المقبلة، هذا وقد أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمس الخميس، أنه تتم المفاضلة بين كالديرون وكريستيان جروس وفيريرا وجايمي باتشيكو لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال ديزبود: «بالفعل حدث تفاوض بيننا وبين الزمالك وأخبرونا أنهم يريدون التعاقد مع كالديرون».

وأضاف: «سنرى ماذا سيحدث في المستقبل، لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء الآن».

وعن جروس فقد تولى جروس تدريب الزمالك في يوليو 2018، واستمر معهم حتى يناير 2019، أي 6 أشهر، قاد خلالها الفريق في 48 مباراة، فاز في 29، وخسر 6 وتعادل في 13 مباراة، ومن بين هذه المباريات 30 لقاءً ببطولة الدورى فاز في 20 وتعادل في 7، بينما مباراتين في كأس مصر تغلب فيهما على الفرق المنافسة، واستطاع أن يحقق بطولة الكونفدرالية الأفريقية للفريق موسم 2018/2019.

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اما بالنسبة لباتشيكو فقد تعاقد الزمالك مع باتشيكو في أكتوبر 2014 خلفا لحسام حسن، ولكنه رحل عن الفريق مطلع عام 2015 بعد 3 أشهر فقط، خاض خلالها 12 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ورحل عن الفريق لتولى مهمة الشباب السعودى دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض.

أيضا تولى فيريرا تدريب الزمالك موسم 2014/2015، وقاد المدير الفني البرتغالي الفريق الأبيض في 27 مباراة حقق من خلالها الفوز في 20 مناسبة مقابل أربع تعادلات، وثلاث هزائم على يد الأهلي مرتين والنجم الساحلي بالكونفدرالية، ونجح في تحقيق ثنائية الدوري والكأس رفقة الأبيض، وكاد يقود الزمالك للحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء قبل الخسارة من النجم الساحلي في مباراة نصف النهائي.