شكرا لقرائتكم حيرة مدحت عبد الهادى تخطف الأنظار فى مباراة الزمالك وأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت علامات الحيرة والقلق على وجه مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك قبل مواجهة فريقه أمام أسوان المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

أعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اسوان المقرر انطلاقها بعد قليل علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، وجاء التشكيل كالتالي :

محمود جنش في حراسة المرمي، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور ، امامهما مصطفي فتحي واسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.

فيما أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تشكيل أبناء الجنوب والذي جاء كالتالي: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.

وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.

أسوان يمتلك 31 نقطة وضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام بعد 27 جولة حتى الآن، ويحتاج ممثل الصعيد إلى 17 نقطة فقط ليحقق حلم البقاء بجدول مسابقة الدورى العام، من أصل 7 مباريات متبقية بالدورى، حيث فى حالة فوز وادى دجلة أقرب الفرق إلى أسوان فى جميع مبارياته المقبلة سيحصد 48 نقطة، ويصب فارق الأهداف حينئذ فى مصلحة أسوان.

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مباريات أسوان المقبلة بعد لقاء الزمالك ستكون أمام فرق: الجونة، المصرى، وادى دجلة، حرس الحدود، الاسماعيلى والاتحاد السكندرى.

وعلى مدار تاريخه الطويل بالدورى العام، والذى يقدر بـ 30 عاماً منذ التأهل الأول لدورى الأضواء والشهرة عام 1990، لم يتذوق ثانى أقدم فرق الصعيد بعد المنيا، نادى أسوان، طعم الانتصارات مطلقاً على حساب نادى الزمالك.

التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.